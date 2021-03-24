Минцифры допустило появление полноценного аналога Zoom в РФ в 2022 г.

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский аналог платформы Zoom станет полностью доступен в следующем году, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в среду.

Он рассказал, что ранее сенаторы и депутаты неоднократно обращали внимание на доминирование иностранной платформы Zoom в российских образовательных организациях. Поэтому, пояснил министр, правительство договорилось с Mail.ru Group и "Ростелекомом" об инвестировании средств в создание альтернативного сервиса.

"Сейчас в порядке эксперимента, который правительство проводит, платформа создана и запускается в пилотных регионах. У нас есть надежда, что, если не к концу этого, то к концу следующего года мы будем иметь полноценный аналог Zoom", - сказал Шадаев.

Он подчеркнул, что сервис будет бесплатным для школ и ВУЗов. "И будет учитывать все наши требования, в том числе и в плане сохранности данных", - уточнил Шадаев.

В конце декабря прошлого года министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в стране появится новый сервис для дистанционного обучения российских школьников, который уже тестируется в 15 регионах и получил название "Сферум".

По его словам, в рамках сервиса используется опыт видеонаблюдения за единым государственным экзаменом (ЕГЭ). "Эта система защищенная, поэтому никакие хакерские атаки и взломы этой системы невозможны. Все надежно защищено, так же, как и видеонаблюдение на ЕГЭ", - заявил глава Минпросвещения.

По словам Кравцова, "Сферум" разработали Минпросвещения, Минкомсвязь и "Ростелеком". В пресс-службе Минпросвещения сообщали, что структура новой платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom. Сервис будет работать через Единый портал государственных услуг.