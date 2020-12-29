Российский аналог Zoom назвали "Сфера ума"

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Новый отечественный сервис для дистанционного обучения российских школьников получил название "Сфера ума", его успешно опробовали в Подмосковье и теперь тестируют в 15 субъектах России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, разработчики бесплатно передают программный продукт школам. Сервис использует технологию, которая применялась для видеонаблюдения за единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

"Эта система защищенная, поэтому никакие хакерские атаки и взломы этой системы невозможны. Все надежно защищено, так же, как и видеонаблюдение на ЕГЭ", - заверил глава Минпросвещения.

Кравцов напомнил, что за весь период проведения единого государственного экзамена, несмотря на хакерские атаки, систему видеонаблюдения никто ни разу не взломал. "Поэтому технологические решения, которые были реализованы в ходе проведения ЕГЭ, используются в новой системе", - объяснил он.

В рамках цифровой образовательной среды разработан отдельный сегмент в социальной сети "Вконтакте", добавил министр.

"Этот сегмент позволит общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы. Мы в следующем году представим эту систему и проведем презентацию", - сказал Кравцов.

Как сообщалось, российский аналог Zoom разработали Минпросвещения, Минкомсвязь и ПАО "Ростелеком". В пресс-службе Минпросвещения сообщали, что структура новой платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom. Сервис будет работать через Единый портал государственных услуг.