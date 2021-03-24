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Число жертв взрыва в доме в Химках выросло до четырех человек

Число жертв взрыва в доме в Химках выросло до четырех человек
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Один пострадавший при взрыве газа в подмосковных Химках, произошедшего в прошлую пятницу, умер в больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.

Там отметили, что в среду в Подольской городской больнице №2 скончался четвертый человек, пострадавший в результате ЧП на улице Зеленая в Химках. По данным пресс-службы, это 23-летний жилец квартиры 138, ставшей эпицентром взрыва 19 марта.

Еще трое пострадавших находятся в больницах, их состояние стабильное.

Взрыв в доме 1983 года постройки на Зеленой улице произошел утром 19 марта. Предположительно, там взорвался газ. Погибли три человека, еще четверо пострадали. В здании обрушилась часть фасада, заграждения лоджий, а также межкомнатные и межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей.

Химки Подмосковье

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