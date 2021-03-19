Число погибших при взрыве в Химках выросло до трех

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате взрыва в многоквартирном доме в Химках, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Она отметила, что пострадавших госпитализируют в медицинские организации Подмосковья.

Ранее сообщалось о двух погибших - трехлетнем ребенке и взрослом, а также о спасении 12-летнего ребенка.

В пятницу в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел взрыв и затем пожар. Предварительной причиной произошедшего в ГУ МЧС по Московской области назвали взрыв газа.