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Число погибших при взрыве в Химках выросло до трех

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате взрыва в многоквартирном доме в Химках, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Она отметила, что пострадавших госпитализируют в медицинские организации Подмосковья.

Ранее сообщалось о двух погибших - трехлетнем ребенке и взрослом, а также о спасении 12-летнего ребенка.

В пятницу в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел взрыв и затем пожар. Предварительной причиной произошедшего в ГУ МЧС по Московской области назвали взрыв газа.

Подмосковье Химки

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