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По факту взрыва в Химках возбудили уголовное дело

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с гибелью трех человек в результате взрыва квартиры в подмосковных Химках, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Сегодня в Химках в результате взрыва бытового газа обрушились перекрытия 8 и 9 этажей многоэтажного дома, после чего загорелись 5 квартир, сказала Врадий в пятницу журналистам. Под завалами нашли тела трех человек - мужчины и двух детей, сообщила представитель областного главка СК.

Она отметила, что под завалами возможно еще находятся люди - все жильцы одной квартиры. Дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 238 УК РФ), заявила Врадий.

По ее словам, в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам пострадавшего многоквартирного дома в Химках, а также разобраться в причинах произошедшего взрыва.

После взрыва в доме подача газа была перекрыта в 36 квартир.

Ольга Врадий Химки СКР Подмосковье

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