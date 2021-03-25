Евреи в РФ в преддверии Песаха запустили акцию с призывом к вакцинации

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В преддверии Песаха, праздника, отмечаемого в честь исхода евреев из египетского рабства, Российский еврейский конгресс (РЕК) проводит акцию "Песах-2021: выход на свободу через вакцинацию!".

"Раввины и лидеры еврейских организаций, известные творческие и общественные деятели снялись в видеоролике, призывающем вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких и вновь обрести свободу передвижения", - рассказали "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе РЕК.

Среди участников - инициатор проекта, президент РЕК Юрий Каннер, главный раввин России Берл Лазар, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, телеведущий Леонид Якубович, президент фонда "Холокост" Алла Гербер, художественный руководитель театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, актриса Юлия Рутберг, радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр, композитор Александр Журбин и другие.

"Ровно год назад мы столкнулись с вирусом, почти год жили в изоляции и были несвободными людьми, - сказал в своем видеообращении Каннер. - Сейчас, ровно перед праздником Песах, мы находимся в относительной свободе, и эту свободу нам дает прививка. Возможность привиться - это путь к свободе. В этом году не нужно переходить через Красное море, чтобы быть свободным, достаточно сделать прививку. Прививайтесь и будьте здоровы!"

Песах - еврейский праздник свободы, длящийся восемь дней (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля). Он отмечается в честь освобождения евреев от рабства в Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры. Одна из важнейших традиций Песаха - выпекание и употребление мацы - еврейского "хлеба бедности", которым иудеи питались во время своего 40-летнего странствия с Моисеем по пустыне.