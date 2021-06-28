Сотрудников еврейских организаций России обязали привиться от COVID

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Федерация еврейских общин России вводит обязательную вакцинацию для сотрудников своих подведомственных учреждений.

"Мы также вводим обязательную вакцинацию в Москве и в регионах, в которых сделаны соответствующие предписания. Мы действуем строго в соответствии с указаниями правительства и Роспотребнадзора", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник президент ФЕОР Александр Борода.

Он уточнил, что, согласно предписаниям властей, в Москве сотрудников следует привить не позднее 15 июля первым компонентом вакцины от COVID-19. Под предписание попадают сотрудники тех структур и организации, которые указаны в соответствующих постановлениях Роспотребнадзора и нормативных актах органов исполнительной власти регионов РФ. В частности, это касается сотрудников кошерного общепита, образовательных и культурных учреждений.

В руководстве еврейской общины, по словам ее лидера, как и прежде, считают "действительно очень важным для сохранения здоровья населения и поддержания стабильного состояния экономики, чтобы в ближайшем будущем как можно больше людей были вакцинированы".