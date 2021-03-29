ФАС получила ходатайство о согласовании покупки Совкомбанком акций банка "Восточный"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассмотрит ходатайство о согласовании сделки Совкомбанка с акционерами банка "Восточный" - фондом Baring Vostok, "Финвижн холдингс" и Шерзодом Юсуповым.

"Ходатайство поступило и находится на рассмотрении", - сообщили журналистам в пресс-службе антимонопольного регулятора.

В ведомстве не ответили на вопрос о том, сколько может занять процесс согласования сделки. Как сообщалось, стороны планируют закрыть ее в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС.

25 марта Совкомбанк официально объявил о покупке пакетов акций банка "Восточный" у фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" и Шерзода Юсупова. Как говорилось в сообщении Совкомбанка, кредитная организация подписала с этими сторонами соглашения о приобретении акций "Восточного".

Сделка проходит на рыночных условиях, финансовые параметры и цену сделки стороны не раскрывают. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк "Восточный" в течение 12-18 месяцев.

О возможной покупке "Восточного" Совкомбанком накануне официального объявления "Интерфаксу" сообщили источники, близкие к сделке. Один из собеседников агентства отметил, что все акционеры банка "Восточный", в частности, "Финвижн холдингс", Baring Vostok и Юсупов, подписали обязывающие документы по продаже акций банка. Ходатайство о покупке Совкомбанком "Восточного" готово и на днях будет подано в Банк России, добавил источник. По его словам, принципиальных возражений от регулятора стороны не ждут, рассчитывают закрыть сделку до середины апреля.

Совкомбанк до заключения соглашения провел проверку баланса и всех активов "Восточного", сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к сделке. Этот процесс занял больше трех месяцев, проводился с привлечением одной из крупнейших консалтинговых компаний. "Восточный", как показала проверка, зарезервировал весь объем проблемных активов, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна планировала передать "Восточному" недвижимость стоимостью порядка 4 млрд рублей. Кроме того, компания собиралась выкупить у "Восточного" активы на общую сумму 2,2 млрд рублей. Предполагалось, что эти меры позволят банку увеличить капитал до рекомендованного с учетом надбавок.

"Восточный" больше двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) владеет 41,63% капитала "Восточного", "Финвижн холдингс" - 42,01% капитала. Стороны заключили мировое соглашение только в конце октября 2020 года.

Совкомбанк достаточно активен на рынке M&A: в январе 2021 года он приобрел 100% входившего в Auchan Holding "Оней банка", в декабре 2020 года - российского "Евразийского банка" (бывшая "дочка" одноименного казахстанского банка).

Основным акционером Совкомбанка с долей в 86,5% является Sovco Capital Partners N.V. Конечными бенефициарами кредитной организации являются топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

Совкомбанк по итогам 2020 года занял девятое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Восточный" - 37-е место по размеру активов в этом рэнкинге.