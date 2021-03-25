Крымчанина оштрафовали за несообщение о переписке со сторонником ИГ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Советский суд Крыма оштрафовал 29-летнего Энвера Топчи за недоносительство о том, что он переписывался со сторонником террористической организации ИГ ("Исламское государство", запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба суда, не называя имени оштрафованного. Его имя известно осведомленному источник "Интерфакса".

Суд счел, что крымчанин знал о преступлениях, который совершал другой человек, и умышленно не сообщил об этом властям. Стороннику ИГ вменяют ст. 208 УК (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и ст.205.5 УК (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Подсудимый вину не признал. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее адвокаты сообщали, что сотрудники ФСБ по этому делу 31 август 2020 года провели обыски в домах в трех регионах полуострова: в Нижнегорском и Советском районах, в Судаке и судакском селе Солнечная долина. После обысков четырех человек, в том числе Топчи, доставили в региональное управление ФСБ в Симферополе. Их отпустиил поод подписку о невыезде. Они стали фигурантами уголовного дела о недоносительстве на некоего Умиджон Д., с которым они в 2015 году переписывались и который призывал воевать на стороне ИГ.