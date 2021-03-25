Назвавший Холокост мифом профессор стал фигурантом уголовного дела

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Ленинградской области в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС и СПбГЭУ, профессора Валерия Матвеева возбудили уголовное дело о реабилитции нацизма, сообщила региональная прокуратура. Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Установлено, что на онлайн-семинаре для педагогов региона 21 января по проведению в школах уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица, один из лекторов допустил нарушение. Он "в утвердительной форме сообщил слушателям вебинара, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, назвал Холокост "мифом" и "выдумкой"".

"Таким образом, гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси", - говорится в пресс-релизе.

На выступление Матвеева обратили внимание журналисты газеты "Новые Колтуши". На записи, которую они сделали, слышно, как лектор, ссылаясь на Тору и показывая слайды со ссылками на евангелия, объясняет, что термин "Холокост" для иудеев обозначал ритуал для наказания соплеменников, и расценивался позитивно. Также он отрицал возможность убийства во время Второй мировой войны 6 млн евреев, а также заявлял, что у немцев не было печей для сжигания людей, а газовые камеры, по его мнению, использовались для дезинфекции. При этом геноцид евреев он признавал.

"Вывод: Холокоста в том объеме просто не было", - отмечал лектор и предлагал донести до школьников эту идею.

В пресс-службе Северо-Западного института управления (СЗИУ) РАНХиГС "Интерфаксу" сообщили, что высказывания Матвеева "абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения", и что руководство вуза считает неприемлемым дальнейшее сотрудничество с Матвеевым. В СПбГЭУ в конце января также начали проверку случившегося, и он также был уволен.

В свою очередь пресс-служба правительства Ленинградской области сообщала, что Ленинградский институт развития образования, приглашая лекторов и ведущих образовательных мероприятий, не цензурирует предварительно выступления, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров.