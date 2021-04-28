Жителя Амурска приговорили к реальному сроку за реабилитацию нацизма

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Суд признал жителя города Амурска виновным в реабилитации нацизма, сообщает в среду пресс-служба СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Преступление, совершенное мужчиной, предусмотрено ч.1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Следствие и суд установили, что 56-летний житель города Амурска в октябре 2019 года на своей странице в соцсети разместил информацию, которая отрицала факты, установленные приговором Международного военного трибунала, а также распространил ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности.