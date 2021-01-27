РАНХиГС прекратит сотрудничество с усомнившимся в Холокосте преподавателем

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Руководство Северо-Западного института управления (СЗИУ) РАНХиГС считает недопустимым высказывание своего профессора Владимира Матвеева о мифе Холокоста и считает неприемлемым продолжение сотрудничества с ним, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе института.

"Опубликованные высказывания Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в Дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Руководство института считает неприемлемым продолжение Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС", - сказал представитель вуза.

О том, что профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Матвеев на вебинаре для завучей и директоров школ Ленинградской области заявил, что Холокоста "просто не было" в том объеме, о котором говорят историки", сообщил главный редактор "Эха Москвы" в Петербурге Валерий Нечай. Он сослался на информацию журналистов газеты "Новые Колтуши" и фрагмент записи, который они сделали. Заявление было сделано на "Уроке памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица".

Голос на записи, ссылаясь на Тору, и показывая слайды со ссылками на евангелия, объясняет, что термин "Холокост" для иудеев обозначал ритуал для наказания соплеменников, а не представителей другой надписи, и расцениваля позитивно. Также он отрицал возможность убийства во время Второй мировой войны 6 млн евреев, отрицал наличие у немцев нужных для сжигания людей печей, и объяснял, что найденные газовые камеры использовались для дезинфекции. При этом геноцид евреев он признавал.

"Вывод: Холокоста в том объеме просто не было", - отмечал лектор и предлагал донести до школьников эту идею.

Представитель СЗИУ РАНХиГС сказал "Интерфаксу", что участие в вебинаре было личной инициативой Матвеева, о которой он не проинформировал институт.

"Опубликованная СМИ запись не имеет никакого отношения к Академии и ее Северо-Западному институту управления, их образовательной, научной и экспертной деятельности", - отметил собеседник агентства.

В РАНХиГС Матвеев работает профессором кафедры бизнес-информатики и не проводит занятия по историческим дисциплинам.

Пресс-служба правительства Ленинградской области заявила, что профессор высказал частное мнение, с которым не согласились другие участники вебинара. Чиновники также отметили, что перед мероприятиями Ленинградский институт развития образования не использует практику предварительного цензурирования выступлений.

В СПбГЭУ также начали проверку случившегося, Матвееву грозит наказание вплоть до увольнения, сказал радио "Говорит Москва" ректор университета Игорь Максимцев.