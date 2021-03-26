Строительство частных домов предложено включить в семейную ипотеку

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ внес в правительство проект постановления о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов, следует из материалов на сайте Минфина.

Изменения предлагается внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

"Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 тысяч кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%", - заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

В рамках программы "Семейная ипотека" за время ее действия было выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета предоставлено на 6,7 млрд рублей.

На льготную ипотеку со ставкой не выше 6% могут рассчитывать семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.