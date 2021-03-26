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Оснащаемая "Калибрами" подлодка "Магадан" спущена на воду в Петербурге

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Дизель-электрическая подводная лодка "Магадан", предназначенная для Тихоокеанского флота (ТОФ) России, спущена на воду в Санкт-Петербурге в пятницу, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии спуска.

"Сегодня у нас очередное торжественное событие, мы спускаем подлодку "Магадан", третью по счету",- сказал генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

Он добавил, что верфь завершила реконструкцию южной площадки и готова к строительству новых серий кораблей.

Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.

Подлодки проекта 636.3 оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Петербург Тихоокеанский флот Адмиралтейские верфи Александр Бузаков

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