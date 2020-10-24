ВМФ России передали подводную лодку с ракетами "Калибр"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Дизель-электрическая подлодка "Волхов", вторая по проекту 636.3, передана ВМФ РФ в Петербурге, сообщает корреспондент "Интерфакс" с церемонии передачи.

Лодка предназначена для Тихоокеанского флота.

Контракт на строительство серии "Адмиралтейские верфи" подписали в сентябре 2016 года. В ноябре 2019 года "Адмиралтейские верфи" передали ВМФ РФ первую лодку данной серии - "Петропавловск-Камчатский". Третья и четвертая субмарины - "Магадан" и "Уфа", - были также заложены в ноябре.

Особенностью дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" является оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили для Черноморского флота серию из шести подлодок проекта 636.3. Дизельные подлодки Черноморского флота участвовали в военной операции в Сирии, наносили удары "Калибрами" по боевикам из акватории Средиземного моря.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").