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Житель Ленобласти подорвался на боеприпасах времен ВОВ в квартире

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Кировском районе Ленинградской области местный житель пострадал в результате неосторожного обращения с патронами, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По предварительным данным, он обнаружил данные предметы в ходе раскопок на местах боев времен Великой Отечественной войны, сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел в квартире. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

По данным источника, в настоящий момент мужчина в больнице. Предварительно, его состояние оценивается как тяжелое. По данным местных СМИ, пострадавшему оторвало руки.

Официальной информацией "Интерфакс" пока не располагает.

Ленинградская область ВОВ

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