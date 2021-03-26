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Сыну брянского экс-вице-губернатора уменьшили срок за смертельное ДТП

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Брянский областной суд в пятницу рассмотрел апелляционную жалобу на приговор нижестоящего суда и смягчил наказание для сына бывшего вице-губернатора Брянской области Андрея Резунова. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

"Приговор Советского районного суда Брянска смягчен", - сказал собеседник агентства, уточнив, что срок лишения свободы с 6,5 лет снижен до 5,5 лет исправительной колонии общего режима. В остальной части приговор остался без изменений.

Сын экс-чиновника также был лишен права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев.

Сын вице-губернатора Александра Резунова 18 сентября прошлого года стал участником автомобильной аварии. ДТП произошло на проспекте Ленина в Брянске. Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Максим Резунов, врезался в стоявшую на перекрестке машину Toyota, которая от удара столкнулась со встречным автомобилем. 35-летний водитель Toyota умер в больнице.

После инцидента вице-губернатор, работавший в этой должности с октября 2016 года, ушел со своего поста.

Брянск ДТП Александр Резунов Максим Резунов

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