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Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году
Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат"
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Первый полк, вооруженный баллистическими ракетами "Сармат", заступит на дежурство в конце 2022 года, сообщил президент РФ Владимир Путин в среду, выступая с Посланием Федеральному собранию РФ.

Он заявил, что в войсках увеличивается число ударных авиакомплексов с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", кораблей с ракетами "Калибр".

"На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал президент.

Он отметил, что к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, в ядерной триаде показатель уже в этом году превысит 88%.

Президент напомнил, что на боевом дежурстве находится гиперзвуковой комплекс "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет". "В полном соответствии с планами идет работа над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другие системы", - сказал Путин

Он заявил, что РФ - лидер в создании боевых систем нового поколения.

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука).

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В июле прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что работы по созданию океанской системы с ядерными подлодками-беспилотниками "Посейдон" завершаются.

Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируется завершить в 2021 году. Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны.

"Кинжал" - гиперзвуковой комплекс, которым оснащаются истребители-перехватчики дальнего радиуса МиГ-31.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности. Эти ракеты применялись российскими военными в ходе операции в Сирии. Корабли и подлодки наносили удары "Калибрами" из акватории Средиземного моря по сирийским боевикам.

"Буревестник" - ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.

Боевой лазер "Пересвет" в Минобороны РФ называли "качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения". Он способен отражать воздушные атаки и бороться со спутниками.

Владимир Путин Сармат Кинжал Циркон Авангард Пересвет

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