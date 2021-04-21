Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Первый полк, вооруженный баллистическими ракетами "Сармат", заступит на дежурство в конце 2022 года, сообщил президент РФ Владимир Путин в среду, выступая с Посланием Федеральному собранию РФ.
Он заявил, что в войсках увеличивается число ударных авиакомплексов с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", кораблей с ракетами "Калибр".
"На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал президент.
Он отметил, что к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, в ядерной триаде показатель уже в этом году превысит 88%.
Президент напомнил, что на боевом дежурстве находится гиперзвуковой комплекс "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет". "В полном соответствии с планами идет работа над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другие системы", - сказал Путин
Он заявил, что РФ - лидер в создании боевых систем нового поколения.
МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.
"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука).
"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В июле прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что работы по созданию океанской системы с ядерными подлодками-беспилотниками "Посейдон" завершаются.
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируется завершить в 2021 году. Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны.
"Кинжал" - гиперзвуковой комплекс, которым оснащаются истребители-перехватчики дальнего радиуса МиГ-31.
"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности. Эти ракеты применялись российскими военными в ходе операции в Сирии. Корабли и подлодки наносили удары "Калибрами" из акватории Средиземного моря по сирийским боевикам.
"Буревестник" - ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.
Боевой лазер "Пересвет" в Минобороны РФ называли "качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения". Он способен отражать воздушные атаки и бороться со спутниками.