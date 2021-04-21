Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году

Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Первый полк, вооруженный баллистическими ракетами "Сармат", заступит на дежурство в конце 2022 года, сообщил президент РФ Владимир Путин в среду, выступая с Посланием Федеральному собранию РФ.

Он заявил, что в войсках увеличивается число ударных авиакомплексов с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", кораблей с ракетами "Калибр".

"На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал президент.

Он отметил, что к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, в ядерной триаде показатель уже в этом году превысит 88%.

Президент напомнил, что на боевом дежурстве находится гиперзвуковой комплекс "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет". "В полном соответствии с планами идет работа над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другие системы", - сказал Путин

Он заявил, что РФ - лидер в создании боевых систем нового поколения.

