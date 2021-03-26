Российский союз автостраховщиков начал очные проверки операторов техосмотра

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков впервые начал очные проверки оснащенности пунктов техосмотра аккредитованных операторов на соответствие требованиям нового закона о техосмотре. Об этом "Интерфаксу" сообщил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

По его словам, "пока все аккредитованные операторы, по заявкам которых проводятся проверки РСА с выездом на места, проходят их успешно". "Не испытывают затруднений при организации таких проверок и представители РСА", - сказал он.

Проверяющие оценивают соответствие требованиям закона инженерных систем пункта ТО, их оснащенность оборудованием, подтверждают квалификацию экспертов. По закону о ТО, РСА должен очно проверить операторов на соответствие условиям аккредитации, на проверку всех включенных в реестр союза операторов РСА отводится год.

Ефремов напомнил, что новый порядок проверки операторов ТО и дополнительные требования к проведению техосмотра на автотранспорте для операторов вступили в силу с 1 марта этого года, контроль за прохождением самого ТО водителями осуществляется представителями ГИБДД.

В реестре РСА около 5200 операторов ТО, из них 4300 подключились к информационной базе техосмотра, в которую загружаются данные о проведенных проверках автомобилей.

"РСА также начал проводить для аккредитованных операторов из всех регионов страны семинары, где они могут получить ответы на свои вопросы. Кроме того, на сайте РСА действует раздел, в котором представлены необходимые для аккредитации документы, методики и рекомендации, действует горячая линия, РСА оперативно готовит ответы на письменные запросы операторов", - рассказал Ефремов.

По его словам, в департаменте транспорта правительства идут консультации по дальнейшей реализации закона о техосмотре. Отвечая на вопрос о возможности принципиального разделения двух бизнесов - техосмотра и ОСАГО - о полной "отвязке" проведения ТО и получения записи в диагностической карте автомобиля от процесса оформления договора ОСАГО, Ефремов сказал, что "такое решение пока не принято".

"Более того, вряд ли оно может быть принято до марта 2022 года - момента, когда по закону о ТО вступают в силу положения о штрафах к водителям, не прошедшим своевременно техосмотр", - предположил он. Штрафы станут замещающим инструментом негативного стимулирования и понуждения автовладельцев к исполнению обязанности по прохождению ТО, установленной законом.

Постановление правительства от 27 февраля 2021 года для водителей продлило автоматически диагностические карты, срок действия которых заканчивается в промежутке времени с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. Срок их действия продлевается на полгода, но не менее, чем до 1 октября 2021 года. При этом вносить изменения в диагностические карты не требуется. Новый полис ОСАГО можно приобрести, предъявив диагностическую карту, срок действия которой продлен в порядке, установленном данным постановлением, сообщил РСА.

Не действует отсрочка для автовладельцев, у которых срок действия диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года, или если автомобиль достиг возраста четырех лет и по закону автовладелец обязан получить первую для этого автомобиля диагностическую карту. Также отсрочка не распространяется на владельцев автобусов и такси, которые должны, согласно закону о техосмотре, проходить техосмотр раз в полгода.

По оценкам РСА, доля автовладельцев, обязанных пройти техосмотр по новым правилам до 1 октября, не превышает 10% от общего числа автовладельцев в России.