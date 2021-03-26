Совет директоров "Роснефти" 5 апреля рассмотрит вопрос о составе правления

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 5 апреля рассмотрит вопрос о составе правления, сообщила компания.

В начале октября прошлого года "Роснефть" перекроила состав правления, введя в него глав крупных региональных дивизионов и президента ВБРР. Компания объяснила, что это сделано "в целях улучшения координации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, а также для повышения производственной и экономической эффективности и усиления взаимодействия с крупнейшими региональными подразделениями ПАО "НК "Роснефть" по реализации перспективных проектов в нефтегазодобыче, призванных стать локомотивами развития компании в среднесрочной перспективе".

В новый состав правления вошли: генеральный директор ООО "РН "Юганскнефтегаз" Игорь Табачников, генеральный директор "Башнефти" Хасан Татриев, глава ООО "РН-Ванкор" Владимир Чернов, глава АО "Сузун" Ильгам Кучуков, президент-председатель правления Всероссийского банка развития регионов Дина Маликова. Целый ряд топ-менеджеров правление покинули. Каких-то конкретных целей в связи с этими изменениями компания не обнародовала.

Сейчс в правление "Роснефти" входят девять человек, среди которых глава компании Игорь Сечин, первые вице-президенты Желько Рунье и Дидье Касимиро, вице-президент - главный геолог Андрей Поляков.