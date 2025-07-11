Дина Маликова покинула пост председателя правления ВБРР

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Дина Маликова покинула пост председателя правления Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), свидетельствуют изменения, опубликованные в ЕГРЮЛ.

Исполняющим обязанности председателя правления кредитной организации назначен Сергей Наумов, ранее занимавший должность вице-президента ВБРР.

Маликова работала в ВБРР с 2003 года. Она возглавила кредитную организацию в 2014 году.

ВБРР - многолетний финансовый партнер "Роснефти". Актуальный состав акционеров банка не раскрывается.

По данным СМИ, Маликова может войти в органы управления Московского кредитного банка (МКБ), который уже дважды за последний год менял председателя правления.