Командорский заповедник закрыли на время брачного сезона животных

Сивучи у берегов Петропавловска-Камчатского Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Месячник тишины" с 12 апреля по 24 мая объявили в государственном природном биосферном заповеднике "Командорский" имени С.В.Маракова.

Как сообщается на сайте заповедника, в это время на территорию не будут пускать посетителей, чтобы люди не беспокоили животных в период их размножения.

"Месячник тишины" - это природоохранное мероприятие, которое ежегодно проводится на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края). Цель - снижение беспокойства животных в ответственный период их жизни.

"На этот период объявлен запрет на посещение буферной зоны и приостановлена выдача пропусков для местного населения и посетителей заповедника", - говорится в сообщении.

В заповедной и буферной зонах сведено до минимума и присутствие сотрудников заповедника.

В этот период морские птицы активно готовятся к гнездованию, приплывают и занимают места на лежбищах для образования будущих гаремов секачи северного морского котика и сивуча, мигрируют в северные районы и кормятся на нагульных местах китообразные, песцы обустраивают норы для потомства, рождаются щенки у каланов, у северных оленей появляются телята. Важно исключить любой беспокоящий животных фактор.

"Исключение составит работа охраны по соблюдению временных ограничений и установленного режима особой охраны, а также проведение научных работ наивысшей приоритетности по программе экологического мониторинга", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по охране заповедника Всеволода Яковлева.

За соблюдением усиленного заповедного режима будут следить инспекторы заповедника, дежурящие на территории. За нарушение режима предусмотрены административные штрафы.

Государственный природный биосферный заповедник "Командорский" - самый большой морской заповедник России. Площадь его охраняемой морской акватории более 3 млн га. Заповедник расположен на Командорских островах и прилегающей акватории, в северной части Тихого океана, недалеко от полуострова Камчатка.

Командорский заповедник - единственное место в стране, где ежегодно и круглогодично проводятся наблюдения за китообразными. Местные воды являются критическим местообитанием китов, здесь регистрировали более 20 видов этих морских исполинов. В заповеднике также изучаются и охраняются многие другие виды животных, в том числе ластоногие, морские птицы, каланы, островные формы песцов. Тут можно увидеть редкие виды растений, занесенные в Красную книгу.