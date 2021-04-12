Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:58Заразились
на 11.04В России 4 641 390+8 702В мире 135 355 885+664 505

Командорский заповедник закрыли на время брачного сезона животных

Командорский заповедник закрыли на время брачного сезона животных
Сивучи у берегов Петропавловска-Камчатского
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Месячник тишины" с 12 апреля по 24 мая объявили в государственном природном биосферном заповеднике "Командорский" имени С.В.Маракова.

Как сообщается на сайте заповедника, в это время на территорию не будут пускать посетителей, чтобы люди не беспокоили животных в период их размножения.

"Месячник тишины" - это природоохранное мероприятие, которое ежегодно проводится на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края). Цель - снижение беспокойства животных в ответственный период их жизни.

"На этот период объявлен запрет на посещение буферной зоны и приостановлена выдача пропусков для местного населения и посетителей заповедника", - говорится в сообщении.

В РоссииНа Камчатке возродят службу спасения морских млекопитающихЧитать подробнее

В заповедной и буферной зонах сведено до минимума и присутствие сотрудников заповедника.

В этот период морские птицы активно готовятся к гнездованию, приплывают и занимают места на лежбищах для образования будущих гаремов секачи северного морского котика и сивуча, мигрируют в северные районы и кормятся на нагульных местах китообразные, песцы обустраивают норы для потомства, рождаются щенки у каланов, у северных оленей появляются телята. Важно исключить любой беспокоящий животных фактор.

"Исключение составит работа охраны по соблюдению временных ограничений и установленного режима особой охраны, а также проведение научных работ наивысшей приоритетности по программе экологического мониторинга", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по охране заповедника Всеволода Яковлева.

За соблюдением усиленного заповедного режима будут следить инспекторы заповедника, дежурящие на территории. За нарушение режима предусмотрены административные штрафы.

Государственный природный биосферный заповедник "Командорский" - самый большой морской заповедник России. Площадь его охраняемой морской акватории более 3 млн га. Заповедник расположен на Командорских островах и прилегающей акватории, в северной части Тихого океана, недалеко от полуострова Камчатка.

Командорский заповедник - единственное место в стране, где ежегодно и круглогодично проводятся наблюдения за китообразными. Местные воды являются критическим местообитанием китов, здесь регистрировали более 20 видов этих морских исполинов. В заповеднике также изучаются и охраняются многие другие виды животных, в том числе ластоногие, морские птицы, каланы, островные формы песцов. Тут можно увидеть редкие виды растений, занесенные в Красную книгу.

Командорские острова Камчатский край

Новости по теме

Новости

Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Экипаж самолета рейса "Сочи-Петербург" сообщил о разгерметизации кабины

Что произошло за день: воскресенье, 11 апреля

На железнодорожной станции в Выборге разлилось около трех тонн мазута

Песков назвал неадекватными заявления США о военных у границ с Украиной

Пандемия коронавируса

ФМБА России получило патент на лекарство от COVID-19

ФМБА России получило патент на лекарство от COVID-19

В Петербурге задержали более десяти участников межэтнического конфликта

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 8 702 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 8 702 новых случая COVID-19

Более 20 горняков заблокированы в затопленной угольной шахте в Китае

Умер народный артист РФ Эмиль Верник

Умер народный артист РФ Эмиль Верник
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');