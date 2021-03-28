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В апреле в РФ вырастут пенсии и пособия на детей

В апреле в РФ вырастут пенсии и пособия на детей
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - С апреля в России вырастут социальные пенсии и детские пособия, пишет "Российская газета".

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. По действующему закону их индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Размер индексации в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). Средний размер выплат вырастет до 10 183 рублей.

С 1 апреля можно подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь ее размер будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее.

Правила расчета нуждаемости семьи при этом меняются. Впервые при расчете среднедушевого дохода будут учитывать старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении, и не засчитают выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

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