В апреле отменят некоторые льготы, введенные в РФ на фоне пандемии

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - С апреля прекращается действие целого ряда льгот и временных правил, введённых во время эпидемии коронавируса в прошлом году, пишет "Парламентская газета" в своем обзоре грядущих изменений.

Детские выплаты

В частности, сообщается, что у россиян осталось полторы недели, чтобы оформить новогодние выплаты на детей. Как напоминает издание, в декабре прошлого года президент Владимир Путин поручил выплатить всем семьям по пять тысяч рублей на каждого ребёнка до восьми лет.

Большинство россиян получили эти выплаты в беззаявительном порядке уже в первую неделю после подписания указа. В Пенсионном фонде сообщали, что к 25 декабря деньги перечислили родителям 13,5 млн детей. Автоматически деньги начислили тем, кто ранее получал выплаты, назначенные президентом в связи с пандемией. Остальные должны были подать соответствующее заявление на получение выплат. Это еще можно сделать - до 1 апреля 2021 года.

Больничные для пожилых работников

Также сообщается, что с 1 апреля россияне старше 65 лет уже не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции и получать выплаты по временной нетрудоспособности.

Газета напоминает, что год назад кабмин позволил этой категории граждан оформлять больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Все документы оформляли в электронном виде.

Отмечается, что постановление правительства, которое упраздняет "карантинные больничные", рекомендует работодателям переводить на удалёнку пожилых сотрудников в приоритетном порядке.

Иммунитет для заёмщиков

С 31 марта теряют силу рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или существенно упали доходы из-за пандемии. Регулятор постановил также не начислять таким клиентам неустойку. Заёмщики - граждане, самозанятые и владельцы малого бизнеса - были вправе подать заявления о реструктуризации с 1 января по 31 марта 2021 года. Предписание ЦБР распространялось на банки, микрофинансовые организации и потребительские кооперативы, пишет "Парламентская газета".

Также до 31 марта действовала рекомендация Банка России не обращать взыскание на единственное жильё должников по ипотеке. Также до конца марта банки не могли принудительно выселять задолжавших клиентов. Столь лояльный подход компании могли проявлять к заёмщикам, у которых выявили COVID-19 или сократились доходы.

До конца марта банки могли также не ухудшать оценку финансового положения или качества обслуживания кредитов для заёмщиков, у которых на 1 марта 2020 года не было просроченных долгов. Отметим, это была не обязанность, а право кредитных организаций.

Онлайн-регистрация в службе занятости

С 31 марта прекратит действие временный порядок регистрации граждан в качестве безработных. Он позволял обращаться в службы занятости дистанционно - через порталы госуслуг и "Работа в России". Там же граждане получают уведомления о предоставлении пособия по безработице.

Пополнение электронных кошельков наличными

С 1 апреля пополнять анонимные электронные кошельки, в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay, можно будет только с привязанного банковского счёта.

До 1 апреля ЦБ не запрещал пополнять наличными такие кошельки, также некоторые виды проездных и карт школьников.

Запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличностью был введён для борьбы с финансированием терроризма и других преступлений.

Снижение цен на масло и сахар

С 1 апреля прекращает свое действие соглашение с производителями, поставщиками и торговыми сетями о снижении и поддержании цен на подсолнечное масло и сахар-песок.

Меры по стабилизации цен были введены в связи с заметным подорожанием этих продуктов в конце прошлого года: сахар вырос в цене на 75%, масло - на 23,8%. В феврале цены на подсолнечное масло выросли на 0,2%, а на сахар - уменьшились на 0,8%, сообщал Росстат.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в начале марта выразил надежду, что продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и масло не придётся: данные Росстата и ФНС говорят о стабилизации цен на продукты. Минсельхоз прогнозирует хороший урожай, благодаря чему дефицита товаров и роста цен не предвидится.

Впрочем, пишет "Парламентская газета", у государства ещё есть время, чтобы продлить те или иные меры.