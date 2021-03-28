Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в жилом доме в Екатеринбурге, 19 человек эвакуированы, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его словам, взрыв произошел по улице Орловкая, 52 на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома.

Собеседник агентства отметил, что пожара после него не последовало.

Как он добавил, среди девятнадцати эвакуированных четверо - дети.

Информация о пострадавших уточняется.