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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:42Заразились
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Гинцбург назвал заражение животных следующим этапом пандемии COVID

Гинцбург назвал заражение животных следующим этапом пандемии COVID
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Патогенный потенциал коронавируса SARS-CoV-2 еще не реализован, следующим этапом пандемии COVID-19 станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

"Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных", - сообщил Гинцбург в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать", - добавил он.

Поэтому, по мнению директора центра им. Гамалеи, "надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем".

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Центр имени Гамалеи Коронавирус

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