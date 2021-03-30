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В России за сутки зарегистрировали еще 8 277 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 8 277 случаев COVID-19
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 277 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Вторые сутки подряд число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией находится на уровне более 8 тыс., что соответствует данным конца сентября 2020 года, но в тот период шел подъем заболеваемости.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 409 пациентов, 9 588 человек выписаны из больниц по выздоровлению.

В Москве зарегистрирован 1 291 новый случай COVID-19 за сутки, 56 пациентов скончались, 1 165 - выздоровели. Наименьшее количество новых случаев заболеваемости за сутки зафиксировано в Магаданской области (два), в Тыве (один), нулевой прирост - в Чукотском АО.

Еще 719 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 556 - в Московской области, 277 - в Нижегородской области, 240 - в Ростовской области, 207 - в Воронежской области, 198 - в Самарской области, 166 - в Иркутской области, 154 - в Саратовской области, 136 - в Свердловской области, 133 - в Челябинской области, 123 - в Красноярском крае, 118 - в Пермском крае, 114 - в Волгоградской области, 109 - в Краснодарском крае, 108 - в Башкирии, по 101 - в Пензенской и Ульяновской областях, Алтайском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 536 тыс. 820 случаев коронавирусной инфекции (+0,18% за минувшие сутки), 98 442 умерших и 4 млн 155 тыс. 996 выписанных.

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