Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:42Заразились
на 28.03В России 4 519 832+9 088В мире 127 116 891+390 219

ФСБ выявила группу, подделывавшую COVID-справки для иностранцев

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники пограничной службы ФСБ по Новосибирской области раскрыли группу, занимающуюся подделкой медицинских документов для въезда иностранцев в РФ.

Как сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, группа изготавливала и продавала подложные документы, которые затем использовались иностранцами для въезда в РФ "в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений".

У задержанных, по данным спецслужбы, изъято более 1 тыс. бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, денежные средства в российской и иностранной валюте на общую сумму свыше 3 млн рублей, а также клиентская база иностранцев, намеревавшихся приобрести подложные документы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ. (Организация незаконной миграции).

В ФСБ не уточнили, сколько человек задержаны в рамках данного дела.

Новосибирская область ФСБ Коронавирус

Новости

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в работе сервисов

Военные начали крупные учения на востоке России

Военные начали крупные учения на востоке России
Пандемия коронавируса

Гинцбург назвал заражение животных следующим этапом пандемии COVID

Гинцбург назвал заражение животных следующим этапом пандемии COVID

В "Роскосмосе" опровергли слухи о готовящейся отставке Рогозина

В "Роскосмосе" опровергли слухи о готовящейся отставке Рогозина

Что произошло за день: воскресенье, 28 марта

В жилом доме Екатеринбурга взорвалась горючая жидкость

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Екатеринбурге

Самолет из Москвы с неисправностью благополучно сел в Краснодаре

Пандемия коронавируса

Путин не назвал выбранную им вакцину ни Поповой, ни Голиковой

Путин не назвал выбранную им вакцину ни Поповой, ни Голиковой
Пандемия коронавируса

Президент РФ рассказал, почему не стал вакцинироваться "под телекамеры"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');