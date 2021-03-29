ФСБ выявила группу, подделывавшую COVID-справки для иностранцев

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники пограничной службы ФСБ по Новосибирской области раскрыли группу, занимающуюся подделкой медицинских документов для въезда иностранцев в РФ.

Как сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, группа изготавливала и продавала подложные документы, которые затем использовались иностранцами для въезда в РФ "в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений".

У задержанных, по данным спецслужбы, изъято более 1 тыс. бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, денежные средства в российской и иностранной валюте на общую сумму свыше 3 млн рублей, а также клиентская база иностранцев, намеревавшихся приобрести подложные документы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ. (Организация незаконной миграции).

В ФСБ не уточнили, сколько человек задержаны в рамках данного дела.