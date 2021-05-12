ФСБ выявила в "Шереметьево" схему по выдаче поддельных разрешений на въезд в РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники пограничной службы ФСБ не допустили въезд иностранцев в Россию по поддельным документам, которые им собирались выдать в частной медклинике, сообщили журналистам в среду в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

Сотрудники ФСБ выяснили, что на территории аэропорта "Шереметьево" изготавливались и продавались иностранцам подложные медицинские документы, чтобы они могли использовать их в качестве оснований для въезда в РФ в условиях действующих ограничений из-за пандемии, сказали в спецслужбе.

Там сообщили, что у руководителя частной медицинской клиники в "Шереметьево" изъято более 100 справок-приглашений на оказание медицинских услуг, печати и штампы, а также клиентская база иностранцев, которые собирались приобрести подложные документы.

"Проводится разбирательство по результатам будет принято процессуальное решение", - сказали в УФСБ.