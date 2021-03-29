Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ

Элла Памфилова Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Члены Центризбиркома выбрали Эллу Памфилову председателем комиссии в ходе тайного голосования, передает корреспондент "Интерфакса" с первого заседания ЦИК РФ в новом составе в понедельник.

"За Памфилову проголосовали 14 из 15 членов ЦИК", - сказал председатель счетной комиссии Евгений Шевченко, огласив результаты голосования.

Кандидатуру Памфиловой выдвинула новый член Центризбиркома Людмила Маркина. "Позвольте мне, являясь членом ЦИК России, учитывая мнение своих коллег в регионах страны, внести предложение о рассмотрении кандидатуры Памфиловой на должность ЦИК РФ созыва 2021-2026 гг. Прошу учесть мнение регионов, оно не может быть не услышанным", - сказала Маркина на заседании.

Сама Памфилова поблагодарила прежний состав Центризбиркома за работу в течение последних пяти лет. "Тот задел, который нами был заложен в прошлом составе ЦИК, я надеюсь и уверена, что мы будем дальше развивать. Конечно, в интересах наших избирателей", - отмечает она. Памфилова добавила, что считает основной задачей нового состава комиссии повышение доверия российских граждан к выборам в России.

Другой кандидатурой, выдвинутой на пост главы комиссии, был новый член ЦИК РФ от партии ЛДПР Александр Курдюмов. Он выдвинул себя сам. Курдюмов в ходе заседания подчеркнул, что обещает выполнять свою работу качественно, честно и с самоотдачей в случае его избирания главой комиссии. Он получил один голос в ходе тайного голосования членов ЦИК.

Позднее в понедельник Николая Булаева переизбрали заместителем председателя комиссии, а Наталью Бударину - секретарем ЦИК.

Полномочия главы Центризбиркома, как и всего нынешнего состава комиссии, закончились в марте. ЦИК РФ формируется на пятилетний срок. В его состав входят 15 членов, пять из которых назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, и пять - Госдумой.

Обе палаты парламента своих кандидатов утвердили 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России 19 марта.