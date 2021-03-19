Путин назначил в новый состав ЦИК пять членов, включая Памфилову

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О членах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", в новый состав Центризбиркома вошли пять членов комиссии, включая ее нынешнего председателя Эллу Памфилову.

"Президент подписал указ о назначении 5 кандидатур в состав ЦИК России 2021-2026 гг.: Элла Памфилова, Павел Андреев, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Андрей Шутов", - сообщается на официальном телеграм-канале Центризбиркома в пятницу.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Павел Андреев является руководителем аппарата Общественной палаты РФ, Игорь Борисов - член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, Наталья Бударина - сотрудник администрации президента РФ, Андрей Шутов - декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова.

Полномочия членов действующей Центральной избирательной комиссии истекают в марте 2021 года.

В соответствии с порядком формирования ЦИК РФ, президент, Совет Федерации и Госдума назначают по пять членов Центризбиркома. ЦИК формируется на пятилетний срок.

Совет Федерации 17 февраля назначил предложенных регионами пятерых кандидатов в новый состав Центризбиркома. Субъекты РФ внесли предложения по пяти кандидатам - это действующие члены ЦИК Николай Булаев, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев, а также председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава Красногорского городского округа Эльмира Хаймурзина.

В этот же день Госдума проголосовала за назначение пятерых членов в новый состав ЦИК России. От фракции "Единая Россия" назначен Константин Мазуревский, от КПРФ выдвинут и назначен Евгений Колюшин, от "Справедливой России" - Николай Левичев, от ЛДПР - Александр Курдюмов. Также назначен выдвинутый от группы депутатов действующий член ЦИК от Совета Федерации Антон Лопатин.

Членами ЦИК РФ, назначенными в марте 2016 года по президентской квоте, были Элла Памфилова, Александр Кинев, Василий Лихачев, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.