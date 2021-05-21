В ЦИК заявили, что ожидают провокации на выборах осенью

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готовится противодействовать вмешательству в избирательную систему на сентябрьских выборах. Об это рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия"

Она заявила, что ЦИК готов противодействовать возможным провокациям.

"Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для "сноса" выборов. Уже есть такие примеры на выборах, которые проходят по стране каждые выходные", - пояснила Памфилова.

По ее мнению, отечественным законодателям "нужно более четко определить термин "иностранное вмешательство", потому что это могут быть разные формы".

"Это может быть физическое вмешательство - к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда. Это может быть фабрикация каких-то фейков или определенные провокации. То есть реальное вмешательство в процедуры и дезорганизация работы комиссий - это одно, а искажение информации - это уже иная форма? Тут нужно разделять", - сказала председатель ЦИК и подчеркнула, что "подготовка по всевозможным формам влияния и вмешательства уже сейчас идет весьма интенсивно".

Также Памфилова оценила вероятность трехдневного голосования на сентябрьских выборах как высокую.

"Такой формат удобен и безопасен для избирателей. Этот факт подтвержден и всеми проведенными опросами. И он, конечно, необходим для соблюдения предписаний Роспотребнадзора", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что "основным приоритетом у нас остается обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности наших граждан", а также напомнила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) может пройти не только в Москве, но и в еще пяти-шести регионах.

"Мы ориентируемся, что решение будет принято в конце мая - начале июня. У всех участников должен быть достаточный временной запас, чтобы провести большую организационную и информационную работу для проведения дистанционного электронного голосования. Тянуть не будем", - отметила глава Центризбиркома.

"Конечно, список регионов для участия в ДЭГ со временем будет расширяться. Мы предполагаем, что к следующей федеральной кампании, а это выборы 2024 года, список таких субъектов будет максимально расширен. В лучшем случае это всероссийский охват. В худшем - более половины. Однако мы рассчитываем на лучшее", - добавила Памфилова.