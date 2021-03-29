Пенсионерка из Крыма осуждена на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Севастопольский горсуд приговорил местную жительницу к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год, признав виновной в госизмене, сообщила пресс-служба суда в понедельник.

"Уроженка Бахчисарая, 1955 года рождения, была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело суд рассмотрел в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну.

Гражданка Д. по заданию украинской разведки собирала сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота, касающиеся сроков "действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время", сообщил суд.

Она признана виновной по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).

Фамилия фигурантки дела не уточняется, ее данные в картотеке на официальном сайте суда скрыты.

По данным осведомленного источника "Интерфакса", речь идет о пенсионерке Галине Довгополой.

Приговор вынесен в середине прошлой недели, говорится в пресс-релизе.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ в ноябре 2019 года сообщил о задержании в Севастополе гражданки России, утверждая, что она "была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины" целенаправленно собирала секретные военные сведения.

Уроженке Бахчисарая, жившей в Севастополе, предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ, санкция которой - от 12 до 20 лет лишения свободы.

Комментарием обвиняемой или ее защиты "Интерфакс" не располагает.