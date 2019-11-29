В Севастополе задержали россиянку, собиравшую военные данные для разведки Украины

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о задержании в Севастополе россиянки, завербованной украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера.

"ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ.