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В Севастополе задержали россиянку, собиравшую военные данные для разведки Украины

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о задержании в Севастополе россиянки, завербованной украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера.

"ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ.

Россия Украина Севастополь

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