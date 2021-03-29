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Арестованы подозреваемые в убийстве депутата гордумы Беслана

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Суд арестовал трех подозреваемых в убийстве ранее похищенного 64-летнего жителя Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

"По ходатайству следственных органов судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по пунктам "а", "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия) и пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что три жителя Беслана задержаны по делу об убийстве местного жителя. Они дали признательные показания и показали место захоронения.

В пресс-службе администрации Правобережного района республики "Интерфаксу" подтвердили, что убитый – депутат собрания представителей Бесланского городского поселения Тамерлан Торчинов. По сообщению местных СМИ, причиной убийства могла стать кровная месть.

Северная Осетия Беслан

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