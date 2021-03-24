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Депутат гордумы Беслана убит в Северной Осетии

По подозрению в преступлении задержаны три человека

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Три человека задержаны в Северной Осетии по подозрению в убийстве депутата гордумы Беслана Тамерлана Торчинова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Найдено тело депутата Торчинова. По подозрению в убийстве задержаны трое, они дают показания", - сказал собеседник агентства.

Ранее республиканское управление СКР сообщало о возбуждении уголовного дела в связи с похищением 64-летнего местного жителя, который пропал во время прогулки у Бесланского ипподрома в Правобережном районе Северной Осетии.

МВД республики в своем инстаграме размещало сообщение о поиске пропавшего без вести жителя Беслана Торчинова, который ушел в понедельник, 22 марта, из дома и не вернулся.

Местные СМИ сообщают, что причиной убийства депутата могла стать кровная месть.

Северная Осетия Беслан

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