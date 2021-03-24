Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:36Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

Двух жителей Беслана задержали по делу об убийстве депутата гордумы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Двое жителей Беслана 1985 года рождения признались в убийстве ранее пропавшего 64-летнего местного жителя и показали место его захоронения, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Северной Осетии.

В пресс-службе администрации правобережного района республики "Интерфаксу" подтвердили, что убитый - депутат собрания представителей Бесланского городского поселения Тамерлан Торчинов.

В сообщении СК отмечается, что дела о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и об убийстве группой лиц по предварительному сговору объединены в одно производство. Для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, идет поиск других соучастников преступления.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о задержании в Северной Осетии трех человек, подозреваемых в убийстве депутата гордумы Беслана Тамерлана Торчинова. Местные СМИ сообщают, что причиной убийства депутата могла стать кровная месть.

Беслан Северная Осетия

Новости по теме

Новости

Матвиенко допустила возвращение страны к "нормальной жизни" к осени

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Источник сообщил, что свидетель из "дела Голунова" полковник Щиров покинул РФ

Крым начал готовить иск из-за водной блокады со стороны Украины

Крым начал готовить иск из-за водной блокады со стороны Украины

Проекты строек на космодроме Восточный удешевят

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Госдума приняла закон о праве на налоговый вычет за занятия спортом

Госдума приняла закон о праве на налоговый вычет за занятия спортом

Золотов издал приказ о введении в Росгвардии замполитов

Госдума приняла закон о переаттестации в РФ обучавшегося за рубежом духовенства

Госдума приняла закон о переаттестации в РФ обучавшегося за рубежом духовенства

Госдума приняла закон об "обнулении" сроков на посту президента

Пандемия коронавируса

Песков не назвал вакцину от коронавируса, которой привился Путин

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');