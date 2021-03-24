Двух жителей Беслана задержали по делу об убийстве депутата гордумы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Двое жителей Беслана 1985 года рождения признались в убийстве ранее пропавшего 64-летнего местного жителя и показали место его захоронения, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Северной Осетии.

В пресс-службе администрации правобережного района республики "Интерфаксу" подтвердили, что убитый - депутат собрания представителей Бесланского городского поселения Тамерлан Торчинов.

В сообщении СК отмечается, что дела о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и об убийстве группой лиц по предварительному сговору объединены в одно производство. Для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, идет поиск других соучастников преступления.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о задержании в Северной Осетии трех человек, подозреваемых в убийстве депутата гордумы Беслана Тамерлана Торчинова. Местные СМИ сообщают, что причиной убийства депутата могла стать кровная месть.