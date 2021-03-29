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Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Административный штраф наложен на заместителя председателя крымского правительства Евгения Кабанова после инцидента на борту самолета.

"Был составлен административный протокол. Конечно, неукоснительно выполню требование о штрафе", - сообщил Кабанов "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в конце февраля: крымский общественник Александр Талипов выложил в фейсбуке копию письма "Аэрофлота", адресованного полпреду президента России в Южном федеральном округе Владимиру Устинову.

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В документе на официальном бланке авиакомпании говорилось, что Кабанов летел в бизнес-классе из Москвы в Симферополь и игнорировал неоднократные требования бортпроводников надеть маску. Зампреда Совмина Крыма передали правоохранительным органам после приземления самолета. Покидая воздушное судно, он нецензурно выражался, указано в копии документа. Подтверждением подлинности письма "Интерфакс" не располагает.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя инцидент журналистам, заявлял, что считает недопустимым нарушение чиновниками введенных для всех правил.

Кабанов работает зампредом правительства Крыма с октября 2018 года, до назначения был гендиректором крупной строительной компании "ИнтерСтрой" и депутатом крымского парламента.

Чиновник весной 2020 года публично извинялся за прогулку по крымскому лесу в период самоизоляции, введенной из-за распространения COVID-19, и обещал заплатить штраф.

Крым Евгений Кабанов

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