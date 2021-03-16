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Силовики проверят информацию о COVID-демарше вице-премьера Крыма

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте на борту самолета, участником которого стал заместитель председателя крымского правительства Евгений Кабанов.

"Детали не знаю. Знаю, что направлены материалы. Правоохранительные органы разберутся: если будет административная ответственность - скажут", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов журналистам во вторник в Симферополе.

Инцидент произошел в конце февраля, но СМИ узнали о нем только сейчас: крымский общественник Александр Талипов выложил на своей странице в фейсбуке копию письма "Аэрофлота", адресованного полпреду президента России в Южном федеральном округе Владимиру Устинову.

В документе на официальном бланке авиакомпании и с подписью одного из заместителей ее гендиректора говорится, что Кабанов летел в бизнес-классе рейсом из Москвы в Симферополь, игнорировал неоднократные требования бортпроводников надеть маску. Зампреда Совмина Крыма передали полиции после приземления самолета. Покидая воздушное судно, он нецензурно выражался в адрес обслуживающих борт сотрудников авиакомпании, указано в копии документа.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением подлинности письма, направил запрос в "Аэрофлот".

Кабанов ситуацию пока не прокомментировал.

Сергей Аксенов подчеркнул, что считает недопустимым нарушение чиновниками введенных для всех правил. "Дисциплина для всех одинаковая. (. . .) Чиновники еще должны пример показывать", - сказал Аксенов.

Кабанов работает зампредом правительства Крыма с октября 2018 года, до назначения был гендиректором крупной строительной компании "ИнтерСтрой" и депутатом крымского парламента.

Чиновник весной 2020 года публично извинялся за прогулку по крымскому лесу в период самоизоляции, введенной в регионе из-за распространения COVID-19, и обещал заплатить штраф.

Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Аксенов Крым Коронавирус Евгений Кабанов Аэрофло

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