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Навальный получил десять выговоров за месяц в колонии и СИЗО

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о том, что за месяц пребывания в колонии и следственном изоляторе он получил десять дисциплинарных выговоров.

"В моем портфолио плохого парня уже есть: (...) четыре выговора за две недели в СИЗО "Кольчугино" и шесть выговоров за две недели в ИК-2 "Покров", - говорится в посте Навального в инстаграме.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

На прошлой неделе адвокаты оппозиционера сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье. В управлении ФСИН по Владимирской области в четверг заявили, что, "по результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области позднее посетили Навального и рассказали о его жалобах на боль в ноге.

В феврале Симоновский суд Москвы по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" на 3,5 года заключения в колонии общего режима. Сейчас он находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров.

Алексей Навальный

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