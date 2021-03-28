Алексей Навальный в колонии пожаловался на боль в ноге

Вид на территорию исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили в колонии оппозиционера Алексея Навального, чтобы проверить информацию об ухудшении состояния его здоровья.

Как сообщил председатель ОНК Вячеслав Куликов, "мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания".

Его слова приводятся на сайте Общественной палаты РФ.

"В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов "Деклофинак" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было", - сказал Куликов.

По его словам, члены комиссии проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Навального официально зафиксирована. "Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование", - отметил председатель ОНК.

Об ухудшении состояния здоровья Навального ранее на этой неделе сообщили его адвокаты. В управлении ФСИН по Владимирской области 25 марта заявили, что по результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Навальный находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".