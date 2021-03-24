Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Навального в колонии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Защита оппозиционера Алексея Навального заявила о том, что у него сильно ухудшилось самочувствие в колонии во Владимирской области.

"Да, действительно, у Навального ухудшилось здоровье. С конца прошлой недели Алексей испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Кобзев в среду.

Кобзев отметил, что в качестве медицинской помощи Навальному дали обезболивающее.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" на 3,5 года заключения в колонии общего режима. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил это решение.

В середине марта стало известно, что Навальный доставлен из СИЗО в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области для отбытия наказания по делу "Ив Роше".

Алексей Навальный Вадим Кобзев Владимирская область

Новости по теме

Новости

"Газпром" в 2020 году получил убыток по РСБУ впервые с 1998 года

Источник сообщил о возможном переносе отчета правительства в Госдуме

Число жертв взрыва в доме в Химках выросло до четырех человек

Число жертв взрыва в доме в Химках выросло до четырех человек

Минцифры допустило появление полноценного аналога Zoom в РФ в 2022 г.

Против главы Майкопа возбудили дело о вымогательстве

Правительство РФ снизило цену газа для религиозных организаций на 20%

Уголовное дело возбуждено в отношении главы Майкопа

Пандемия коронавируса

Матвиенко допустила возвращение страны к "нормальной жизни" к осени

Матвиенко допустила возвращение страны к "нормальной жизни" к осени
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Источник сообщил, что свидетель из "дела Голунова" полковник Щиров покинул РФ

Крым начал готовить иск из-за водной блокады со стороны Украины

Крым начал готовить иск из-за водной блокады со стороны Украины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');