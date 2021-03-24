Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Навального в колонии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Защита оппозиционера Алексея Навального заявила о том, что у него сильно ухудшилось самочувствие в колонии во Владимирской области.

"Да, действительно, у Навального ухудшилось здоровье. С конца прошлой недели Алексей испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Кобзев в среду.

Кобзев отметил, что в качестве медицинской помощи Навальному дали обезболивающее.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" на 3,5 года заключения в колонии общего режима. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил это решение.

В середине марта стало известно, что Навальный доставлен из СИЗО в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области для отбытия наказания по делу "Ив Роше".