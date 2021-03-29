Экологический ущерб от схода вагонов под Владимиром оценили в 32,5 млн руб.

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Росприроднадзор рассчитал вред, причиненный почве при сходе с рельсов железнодорожного состава с мазутом на станции Новки Камешковского района Владимирской области. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям.

"Размер вреда, нанесенного почвам, составил 32 млн 454 тыс. 862 рубля. В настоящее время в адрес ОАО "РЖД" направлено требование о добровольном возмещении экологического ущерба", - говорится в релизе.

Как сообщалось, Росприроднадзор возбудил административное дело о нарушении природоохранного законодательства в отношении ОАО "РЖД" после того, как анализ проб почвы с места аварии показал 10-кратное превышение ПДК по нефтепродуктам.

В середине ноября 2020 года во Владимирской области в районе станции Новки с рельсов сошли 33 цистерны грузового поезда, перевозившего топливный мазут. Погиб дорожный мастер. Из-за разлива нефтепродуктов в регионе вводился режим ЧС.