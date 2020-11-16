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Режим ЧС ввели из-за разлива мазута из сошедших с рельсов вагонов под Ковровом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации объявлен во Владимирской области после разлива мазута на месте схода грузовых вагонов на станции Новки-1 в Камешковском районе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Режим введен указом губернатора региона.

В 14:25 вблизи города Ковров на 238-м км перегона "Камешки-Новки" с рельсов сошли 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда №2617. В результате инцидента погиб дорожный мастер. По данным областного ГУ МЧС, разлились шесть цистерн с мазутом, площадь разлива составила 12,5 тыс. кв. метров.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Информация о задержках пассажирских поездов уточняется.

Владимирская область

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