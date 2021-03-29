Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

В Думу внесли законопроект о запрете операций животным без показаний

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мосгордума в понедельник внесла в Госдуму законопроект, запрещающий проведение животным хирургических и иных операций без медицинских показаний, в том числе косметическую ампутацию фаланг пальцев у кошек.

Документом (1137848-7) предлагается запретить проведение животным ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях, если для этого нет соответствующих медицинских показаний, в том числе хирургические и любые другие "изменения анатомических либо физиологических качеств и свойств животного как биологического вида". Такие операции будут признаваться случаями жестокого обращения с животными, если их результатом станет "гибель, увечье или иное повреждение здоровья животного либо причинение животному непереносимой боли".

Исключения из запрета делаются для операций по предотвращению появления нежелательного потомства у животных и оказанию им срочной помощи. Регионы также смогут прописать собственные исключительные случаи, в которых медицинское вмешательство без наличия показаний допускается.

Основная цель инициативы - исключить удаление у кошек сухожилий, после которых животные не способны выпускать когти (тендонэктомия), и ампутации третьей фаланги пальца с когтем (ониэктомия), говорится в пояснительной записке.

Большинство российских ученых и медиков в области ветеринарии считает, что такие операции наносят непоправимый вред здоровью животных, приводят к постоянным болям в лапах, снижению ощущения равновесия, изменению походки, ослаблению мышц спины и лап, отмечают авторы законопроекта. Соответствующих позиций придерживаются представители Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина, Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, АСО "Национальная Ветеринарная Палата".

Как сама Мосгордума, так и другие региональные парламенты получают множество обращений с призывами запретить данные операции, говорится в пояснительной записке.

Также документом предполагается запретить "пропаганду" проведения медицинских операций животным без соответствующих показаний. Указанные поправки предлагаются в закон " Об ответственном обращении с животными" (498-ФЗ).

Мосгордума Госдума

Новости по теме

Новости

В Думу внесен законопроект об обязательной регистрации собак и кошек

В Думу внесен законопроект об обязательной регистрации собак и кошек

Навальный вновь подал иск к Пескову о защите чести и достоинства

Хуснуллин напомнил об ответственности за снос исторических домов

Жители Симферополя снова стали жаловаться на водопроводную воду

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Минсельхоз РФ подготовил постановление о субсидиях производителям сахара и масла

Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Арестованному Борису Шпигелю стало хуже

Вооруженное нападение совершено в Ярославском госуниверситете

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной

Песков объяснил поездку замглавы Минобороны в Мьянму на парад давними связями со страной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');