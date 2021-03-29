В Думу внесли законопроект о запрете операций животным без показаний

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мосгордума в понедельник внесла в Госдуму законопроект, запрещающий проведение животным хирургических и иных операций без медицинских показаний, в том числе косметическую ампутацию фаланг пальцев у кошек.

Документом (1137848-7) предлагается запретить проведение животным ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях, если для этого нет соответствующих медицинских показаний, в том числе хирургические и любые другие "изменения анатомических либо физиологических качеств и свойств животного как биологического вида". Такие операции будут признаваться случаями жестокого обращения с животными, если их результатом станет "гибель, увечье или иное повреждение здоровья животного либо причинение животному непереносимой боли".

Исключения из запрета делаются для операций по предотвращению появления нежелательного потомства у животных и оказанию им срочной помощи. Регионы также смогут прописать собственные исключительные случаи, в которых медицинское вмешательство без наличия показаний допускается.

Основная цель инициативы - исключить удаление у кошек сухожилий, после которых животные не способны выпускать когти (тендонэктомия), и ампутации третьей фаланги пальца с когтем (ониэктомия), говорится в пояснительной записке.

Большинство российских ученых и медиков в области ветеринарии считает, что такие операции наносят непоправимый вред здоровью животных, приводят к постоянным болям в лапах, снижению ощущения равновесия, изменению походки, ослаблению мышц спины и лап, отмечают авторы законопроекта. Соответствующих позиций придерживаются представители Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина, Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, АСО "Национальная Ветеринарная Палата".

Как сама Мосгордума, так и другие региональные парламенты получают множество обращений с призывами запретить данные операции, говорится в пояснительной записке.

Также документом предполагается запретить "пропаганду" проведения медицинских операций животным без соответствующих показаний. Указанные поправки предлагаются в закон " Об ответственном обращении с животными" (498-ФЗ).