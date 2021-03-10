Мосгордума поддержала запрет удалять кошкам когти по прихоти хозяев

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Законодательная инициатива федерального законопроекта, ограничивающая возможность медицинского воздействия на животных во внелечебных целях, одобрена депутатами Мосгордумы.

"Частные клиники такие операции называют "мягкие лапки", тем самым, вводя владельцев животных в заблуждение. На самом деле, такая операция является калечащей и приводит к увечьям, потому что, в результате данной операции нарушается походка (животного) и развивается малоподвижность", - сказал на заседании Думы автор инициативы Александр Соловьев.

Он отметил, что ветеринарными показаниями к проведению таких операций могут быть только три причины: поражения когтевой фаланги с рисками ампутации пальца, запущенная грибковая болезнь и вросший коготь.

Законопроектом предлагается на федеральном уровне открыть перечень операций с необходимыми разъяснениями: в каких случаях можно проводить такие операции, а в каких - нет.

"Прежде всего, мы вводим понятийный аппарат, объясняем, что такое проведение ветеринарных и иных процедур в не лечебных целях, открываем возможность формирования перечня запрещенных операций, вводим однозначный запрет на онихэктомию (удаление когтей - ИФ) и тендонэктомию (вырезание части сухожилия, что приводит к тому, что кошка не может выпускать когти - ИФ), (...) вводим возможность исключения запрета операций, направленных на предотвращения размножения домашних животных", - пояснил Соловьев.

Вводится также запрет на пропаганду запрещаемых операций, потому что именно пропаганда таких операций, по мнению Соловьева, приводит к их популярности.