Песков заявил, что Путин не общается тесно с действующими зарубежными лидерами

Но у президента РФ сложились доверительные отношения с некоторыми иностранными политиками

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Среди зарубежных политиков в данный момент нет таких, с которыми у президента РФ Владимира Путина сложился бы такой формат общения, какой был с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони и экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.

Во время интервью газете "Аргументы и факты" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, с кем из зарубежных лидеров Путин мог бы так же, как с министром обороны РФ Сергеем Шойгу покататься на вездеходе по тайге, если не считать Берлускони и Шредера.

"С ними точно, с ними президент в разном формате проводил дружеские встречи. А из действующих политиков, наверное, ни с кем таких тесных форматов общения не было", - сказал пресс-секретарь Путина.

При это он отметил, что есть лидеры государств, с которыми у президента РФ сложились доверительные отношения. "Безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провел многие-многие часы. Взять Си Цзиньпиня (председатель КНР - ИФ), взять Моди (премьер-министр Индии - ИФ), взять Лукашенко (президент Белоруссии - ИФ) и так далее. Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения", - сказал Песков.