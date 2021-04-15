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Песков сообщил о хорошем самочувствии Путина после прививки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - После второй прививки от коронавируса Владимир Путин чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов у него не проявилось, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Учитывая, что у президента сегодня напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, и ровно, как и во время первого компонента (прививки), и сейчас никаких побочных эффектов нет", - заявил он.

На вопрос о "мобилизующем" эффекте вакцинации президента для населения, Песков ответил: "Я уверен, что будет, но главнее то, что уже есть, и во многих городах после того, как Путин сделал первый укол, его личный пример дал очень позитивный эффект".

Первую дозу вакцины от коронавируса президент получил 23 марта. О второй прививке он сообщил 14 апреля и добавил, что никаких побочных явлений у него не возникло и он вообще не почувствовал последствия вакцинации. Он призвал всех проявить заботу о себе и своих близких и привиться.

Каким именно препаратом привился президент, не разглашается.

Хроника 09 января 2020 года – 15 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Дмитрий Песков коронавирус

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