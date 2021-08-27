Новый электрон-позитронный коллайдер могут построить в Сарове, а не в Новосибирске

Электрон-позитронный коллайдер в Новосибирске Фото: Павел Комаров/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Проект электрон-позитронного коллайдера "Супер чарм-тау фабрика" Института ядерной физики имени Будкера (Новосибирск) планируется реализовать в Сарове (Нижегородская область) в рамках проекта Национального центра физики и математики (НЦФМ), инициатором которого стала ГК "Росатом", сообщает пресс-служба ИЯФ.

На форуме "Технопром-2021" это сообщили первый заместитель научного руководителя всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в "Росатом") Василий Незнамов и директор Института ядерной и радиационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Николай Завьялов.

"Это разработка Института ядерной физики СО РАН. Я считаю, что только создание установки мегасайенс с участием отечественных ученых и ученых из-за рубежа создаст хорошую научную атмосферу, которая будет положительно сказываться и на прикладных работах нашего ядерного центра", - приводятся в сообщении слова Незнамова.

Завьялов отметил, что "Супер чарм-тау фабрика" позволит проводить фундаментальные и прикладные исследования в системе Росатома.

"На сегодняшний день мы находимся на том этапе, когда необходимо возродить организацию фундаментальных исследований в системе ГК "Росатом" в кооперации с ведущими научными предприятиями РАН и промышленности. Это одно из основных направлений, которые рассматривались при создании Национального центра физики и математики", - подчеркнул он.

Завьялов отметил, что проект является международным. "Практика показывает, что в любом прорывном проекте принимают участие ведущие специалисты всего мира. Мы надеемся, что реализация проекта Супер чарм-тау фабрики приведет к присутствию России в топе ведущих стран мира", - сказал он.

Российский проект "Супер чарм-тау фабрики" находится в финальной стадии разработки, сообщала ранее пресс-служба ИЯФ.

В настоящий момент существует два проекта электрон-позитронных коллайдеров. Один из них развивается в Китае (Хэфэй), второй – в России (Новосибирск). Основная цель экспериментов на этих установках класса мегасайенс – изучение частиц, содержащих очарованные кварки, изучение тау-лептонов и поиск новых физических эффектов, не описываемых Стандартной моделью.

Ранее ученые ИЯФ изменили проект нового электрон-позитронного коллайдера таким образом, что его стоимость может быть уменьшена в 1,5-2 раза: обновленный проект установки предусматривает уменьшение ее периметра с 800 до 470 м, исключен ряд дорогостоящих решений без ущерба для точности измерений, при этом максимальная энергия в пучке увеличилась с 2,5 ГэВ до 3 ГэВ (гигаэлектронвольт), что приведет к большему объему экспериментальных данных.

В настоящее время проект частично финансируется за счет грантов, которые выигрывает институт. Общая стоимость первоначального проекта – около 40 млрд рублей. ИЯФ уже вложил в реализацию проекта около $40 млн из внебюджетных средств института, построена часть инфраструктуры, необходимой для коллайдера. Проекты зданий и сооружений, которые предполагается построить, подготовлены за счет средств федерального бюджета.

Светимость, то есть число наблюдаемых за секунду столкновений элементарных частиц, в строящемся коллайдере должна быть примерно в 1 тыс. раз больше, чем то, что достигнуто на настоящий момент в институте, и даже больше, чем у Большого адронного коллайдера. В случае запуска ускорителя эксперименты, требующие сейчас нескольких лет, можно будет проводить в течение нескольких недель. Тем самым повышается вероятность зафиксировать редкие или не предусмотренные современной теорией процессы и способствовать поиску новой формы материи.