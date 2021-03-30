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Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации

Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации
Дмитрий Песков
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Представители некоторых европейских государств обращались к российским властям с предложением упростить въезд в страну для иностранцев, желающих привиться от коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, как в Кремле относятся к обращению российских бизнесменов к Владимиру Путину с предложением разрешить безвизовый въезд иностранцев для вакцинации от коронавируса.

"Я не видел конкретно этого обращения, но были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить иностранцам возможность так или иначе приезжать к нам и делать здесь прививки", - отреагировал Песков.

По его словам, "такие инициативы были даже, скажем так, от представителей некоторых европейских стран". Он отметил, что "подавляющее большинство стран испытывают проблему с вакцинами, их не хватает, производители всех стран мира не успевают" производить вакцину.

При этом представитель Кремля подчеркнул: "У нас абсолютнейший приоритет - это удовлетворение всех потребностей россиян в первую очередь".

Он также констатировал, что за границей "велик спрос на российскую вакцину "Спутник". "Несмотря ни на что, имидж этой вакцины и доверие к этой вакцине абсолютно безупречное, и это оправдано", - добавил Песков.

По его словам, по мере того, как будут наращиваться объемы производства отечественной вакцины, будет в большей степени удовлетворяться и зарубежный спрос.

"Что касается вопроса по организации въезда сюда иностранцев для вакцинирования, то, наверное, это тема для штаба в правительстве, который возглавляет (вице-премьер - ИФ) Татьяна Голикова. Разумеется, президент будет ориентироваться на то решение, те рекомендации, которые выносятся правительственным штабом", - добавил Песков.

Хроника 09 января 2020 года – 30 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков коронавирус

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